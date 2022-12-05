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СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в Полтавской области

Елизавета Потейчук
14:07 05.12.2022
СБУ осматривает территорию объектов для «нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту».
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в Полтавской области
© Фото: СБУ, twitter
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Служба безопасности Украины (СБУ) проинформировала о проведении «контрразведывательных мероприятий» на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области. Под проверку СБУ попали Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальное управление Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области. В частности речь идет о Мгарском Спасо-Преображенский мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ведомстве уточнили, что правоохранительные органы осматривают территорию и помещения для «нахождения лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности во вред государственному суверенитету Украины, и нахождения предметов, запрещенных к обороту».

Напомним, украинские силовики в последние дни проводят обыски в монастырях и храмах УПЦ, допрашивают и задерживают священников. В частности, митрополиту Кировоградской епархии выдвинуто обвинение в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни, а власти Львовской области запретили деятельность канонической церкви на своей территории.

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