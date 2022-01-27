Счет на минуты: кадры российско-сирийских учений по спасению «потерпевших крушение» летчиков

Военнослужащие российской группировки войск в Сирии и бойцы спецназа сирийской дивизии «Тигры» провели совместные учения по спасению экипажа самолета, условно потерпевшего крушение. Согласно сценарию учений, потерпел крушение самолет, пилоты благополучно катапультировались. Основная задача - быстро собрать парашюты, спрятать их, и занять круговую оборону.

На все - считанные секунды. От волнения сбивается дыхание, но эти навыки отработаны до автоматизма. В одну сторону, чтобы спрятать парашют среди камней - бегом, затем, в другую сторону, где есть укрытие, и где можно держать оборону до подхода спасателей - также бегом. Чтобы стать незаметными среди камней. Тут же, на ходу, собрана рация.

Спасательная группа состоит из нескольких вертолетов - стремительно приближаются. Пока одна машина со спасателями снижается, боевые вертолеты все это время кружат над местом катастрофы. Их пилоты готовы открыть огонь на поражение по приближающемуся противнику. Пилоты «упавшего» самолета в этот момент выходят из-за камней, и с помощью дымовой шашки обозначают место своего укрытия. До цели еще несколько сотен метров вперед и вниз, а с борта вертолета уже на тросе к земле устремляется спасатель.

И снова счет идет на секунды. Один из пилотов пристегивается к спасателю, и уже парой взлетают на замершую в воздухе машину. Казалось бы, спасательная операция завершена. Но поступает новая вводная - второй пилот тяжело ранен. Вертолет идет на экстренную посадку.

Второго пилота успешно эвакуируют на борт. Казалось, учения завершены, но снова - новая вводная. На этот раз - вертолет поврежден. Сейчас отрабатываются совместные действия российских военнослужащих и спецназа сирийской дивизии «Тигры».

На помощь российским военнослужащим приходят не просто сирийские подразделения, а элитные бойцы. За годы войны в Сирии именно они проявили себя как самые боеспособные части, которых больше всего опасались боевики из незаконных вооруженных группировок. На их счету сотни освобожденных городов и деревень. Атака противника отбита, а раненых пилотов эвакуируют в этот раз на бронемашинах. И спасенные пилоты, и полковник дивизии «Тигров» похоже сами не ожидали настолько четкой и согласованной работы своих подчиненных. Даже языковой барьер - не помеха для профессионалов. Поврежденный вертолет быстро отремонтировали. И спасатели покинули место авиакатастрофы.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Андрей Работнов