В МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной

Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.

«Со своей стороны мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», - сказал он в ходе брифинга.

Однако, отметил Зайцев, «заокеанские кураторы» стремятся навязать сценарий, по которому Россия якобы собирается начать войну против Украины.

«Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир… Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию», - добавил он.

В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.