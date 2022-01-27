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В МИД ФРГ пригрозили санкциями в отношении «Северного потока - 2» из-за Украины

Анна Касаткина
16:00 27.01.2022
По словам главы ведомства Анналены Бербок, страна хочет диалога, однако в данный момент необходима твердость.
В МИД ФРГ пригрозили санкциями в отношении «Северного потока - 2» из-за Украины
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Германия может включить проект «Северный поток - 2» в список антироссийских санкций, если РФ вторгнется на Украину. Об этом на заседании Бундестага в четверг, 27 января, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, включая "Северный поток - 2"», - передает слова министра газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бербок добавила, что страна хочет диалога, однако в данный момент необходима твердость. Германия и ее союзники, заявила министр, «четко и ясно дали понять, что возобновление военных действий против Украины будет иметь огромные последствия для России».

В последние дни страны Запада ведут риторику о якобы возможном вторжении РФ на Украину. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, в Кремле происходящее назвали «информационной истерикой». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, западные страны хотят реальной провокации на Украине, чтобы сорвать минские договоренности.

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