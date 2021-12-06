В стране и мире Песков прокомментировал сообщения СМИ о «санкциях» США против РФ из-за Украины Елизавета Потейчук Дмитрий Песков отметил, что такие сообщения СМИ скорее относятся не к новостям, а к проявлениям информационной истерики. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает сообщения прессы о вероятном введении санкций против России из-за сдерживания «вторжения» РФ на территорию Украины проявлением информационной истерики. «Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», - заявил Песков в беседе с ТАСС. Ранее, по данным СМИ, руководство США начало изучать возможности введения санкций против России из-за Украины. Ограничительные меры, согласно информации СМИ, могут коснуться энергетических компаний. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика