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Хуснуллин сообщил, что начался ремонт на левой автомобильной части Крымского моста

Игнат Далакян
15:16 07.12.2022
Ремонтные работы на левой стороне автодорожной части планируется завершить в конце марта 2023 года.
Хуснуллин сообщил, что начался ремонт на левой автомобильной части Крымского моста
© Фото: Пресс-служба Росавтодор, РИА Новости
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Начался демонтаж поврежденных пролетов левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ремонтные работы на левой стороне автодорожной части планируется завершить в конце марта 2023 года.

Вице-премьер РФ также добавил, что дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что Крымский мост после полного восстановления будет абсолютно надежным. Вице-премьер отметил, что российские нормы по надежности выше мировых.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин проехал за рулем по отремонтированной части Крымского моста. При этом Марат Хуснуллин доложил главе российского государства о ходе восстановления фрагмента моста.

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