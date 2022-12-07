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Московский суд заочно арестовал бывшего сотрудника РАНХиГС

Дарья Лебедева
15:14 07.12.2022
Лефортовский суд объявил в международный розыск бывшего сотрудника РАНХиГС Аслана Фейзбу по делу о растрате в особо крупном размере. 
Московский суд заочно арестовал бывшего сотрудника РАНХиГС
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Бывший начальник одного из отделов Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Аслан Фейзба заочно арестован по делу о растрате в особо крупном размере и объявлен в международный розыск. 5 декабря Лефортовский суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Об этом сообщает Business FM.

«Мера пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца начнет действовать со дня задержания или экстрадиции обвиняемого на территорию России», - заявил представитель суда.

Аслан Фейзба обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Дело бывшего сотрудника РАНХиГС было возбуждено следственным управлением ФСБ России два года назад. Пресс-служба РАНХиГС отмечает, что Аслан Фейзба не работает в институте с 2021 года.

В феврале 2022 года следственное управление Москвы подавало в суд ходатайство с просьбой арестовать замдекана факультета права ВШЭ по делу о растрате в крупном размере. Однако суд опроверг сообщения СМИ, и по делу проходил однофамилец замдекана, работающий начальником управления корпоративного бизнеса в одном из банков.

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