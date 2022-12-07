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«Экономика катится в тартарары»: депутат бундестага поставил под сомнение цели заговорщиков в ФРГ

Елизавета Потейчук
14:23 07.12.2022
По данным немецкой прессы, представители организации правых экстремистов планировали совершить штурм бундестага в ФРГ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: IMAGO, Christian Spicker, Globallookpres
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Депутат бундестага Евгений Шмидт назвал инцидент с попыткой госпереворота в Германии способом переключения внимания населения от действительно важных для страны проблем. В беседе со «Звездой» политик объяснил, что госпереворот в ФРГ произошел на фоне многочисленных ошибок властей в политике.

«Для меня это все звучит как юмористическое шоу. Но тем не менее эта тема раскручивается сейчас по всем СМИ, то есть это является темой номер один. Это попытка отвлечь внимание от насущных проблем в стране. Проблем таких, что экономика катится в тартарары и совершенно нереальные цены на энергоносители - с ними ни население, ни промышленность не может существовать», - описывает Шмидт.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в беседе со «Звездой» выразил мнение, что Германия в последние годы приняла на свою территорию огромное количество беженцев. Он не исключил, что данный фактор мог стать одной из причин попытки подорвать целостность страны.

Напомним, газета Zeit сообщила, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага.

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