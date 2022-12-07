Zeit: в ФРГ проводят одну из крупнейших операций против планировавших штурм бундестага экстремистов

В операции принимают участие около 3 000 полицейских и спецназовцев.

© Фото: IMAGO, Werner Scholz, Globallookpress

В Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага. Около 3 000 правоохранителей обыскали более 130 квартир в поисках подозреваемых.

«Подозреваемыми являются 52 человека, 25 из них уже арестованы. Это один из крупнейших процессов по делу о терроризме за многие годы. Подозреваемыми являются депутат бундестага Биргит Мальзак-Винкеманн, а также принц дворянского рода, бывший командир спецподразделения бундесвера», - сообщает издание Zeit.

Ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила о нехватке средств и кадров в немецкой армии. Чиновница указала сумму 20 миллиардов евро в качестве необходимой, чтобы закупить дополнительное вооружение и амуницию для военнослужащих.