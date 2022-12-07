«Миф о спокойной жизни для Запада закончился»: в Совфеде прокомментировали попытку госпереворота в ФРГ

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Западная Европа, и в первую очередь Германия, в последние годы приняла на свою территорию огромное количество беженцев, не исключено, что ряд из них таковыми на самом деле не являлись, а преследовали свои цели в отношении власти в ФРГ. Об этом «Звезде» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров, комментируя попытку госпереворота в Германии.

«Там на самом деле могло такое произойти. Это были ультраправые или ультралевые группировки, как я понял, даже попалась одна гражданка России, которая там была то ли сочувствующей, то ли участником. Но это говорит о том, что это только начало. Если Запад продолжит по-прежнему принимать у себя всех подряд, неразумно предоставлять убежище или даже гражданство, рано или поздно он столкнется с очень серьезными проблемами», - объяснил Джабаров.

По мнению политика, на фоне усугубляющегося экономического кризиса такого рода инциденты могут участиться, ибо риск нарушения внутренней целостности страны меньше во время периода процветания государства.

«Когда ситуация выходит из-под контроля, надо народ запугать, чтобы попросить больше полномочий для разгона демонстраций, для ареста, для нейтрализации таких террористов или боевиков. То есть миф о спокойной жизни, к сожалению, для Запада закончился. Все понимают, что проблемы, которые сейчас посыпятся, в Западной Европе связаны с энергетическим кризисом, с антироссийскими санкциями, с постоянной поддержкой неонацистского режима на Украине», - резюмировал Джабаров.

Напомним, газета Zeit сообщила, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага. Около 3 000 правоохранителей обыскали более 130 квартир в поисках подозреваемых. Позже в СМИ появилась информация, что среди задержанных якобы есть гражданка РФ.