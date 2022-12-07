Министр просвещения Кравцов заявил, что героев спецоперации включат в учебники истории
На данный момент, по словам Сергея Кравцова, тема поднимается, в том числе, на уроках «Разговоры о важном».
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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал включение подвигов героев специальной военной операции в школьные учебники по истории.
«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" темы поднимаем», - заявил Кравцов журналистам.
Ранее публиковались кадры боевой работы истребителей Су-27 в зоне спецоперации.
Также «Звезда» показала кадры тренировок российских десантников в тылу СВО.