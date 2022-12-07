В стране и мире Министр просвещения Кравцов заявил, что героев спецоперации включат в учебники истории Тимур Шерзад На данный момент, по словам Сергея Кравцова, тема поднимается, в том числе, на уроках «Разговоры о важном». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал включение подвигов героев специальной военной операции в школьные учебники по истории. «То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" темы поднимаем», - заявил Кравцов журналистам. Ранее публиковались кадры боевой работы истребителей Су-27 в зоне спецоперации. Также «Звезда» показала кадры тренировок российских десантников в тылу СВО. Экспертное мнение и аналитика