Удары в небе: кадры боевой работы истребителей Су-27 в зоне спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-27 ВКС России в зоне СВО. Экипажи истребителей выполняют патрулирование в заданном районе, а также прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолеты армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов.
Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. Обнаружив воздушную цель, экипажи истребителей идентифициркют ее как самолет противника и уничтожают ракетным вооружением.
«По командам с командного пункта занимаем зону дежурства в воздухе. При обнаружении цели выполняем пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух». Поражаем беспилотные летательные аппараты противника. Дежурство выполняется на постоянной основе в круглосуточном режиме», - рассказал один из летчиков-истребителей Су-27 Александр.
Боец отметил, что спецоперация помогает летчикам проявить лучшие боевые качества. Молодое поколение летного состава учится у старших товарищей и стремится к успешному выполнению боевых задач.
Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы летчиков Су-25 в зоне спецоперации. В результате успешного выполнения задач российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов