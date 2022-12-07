Удары в небе: кадры боевой работы истребителей Су-27 в зоне спецоперации

Истребители прикрывают штурмовые и бомбардировочные самолеты, а также вертолеты армейской авиации при выполнении ими боевых задач.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-27 ВКС России в зоне СВО. Экипажи истребителей выполняют патрулирование в заданном районе, а также прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолеты армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов.

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. Обнаружив воздушную цель, экипажи истребителей идентифициркют ее как самолет противника и уничтожают ракетным вооружением.

«По командам с командного пункта занимаем зону дежурства в воздухе. При обнаружении цели выполняем пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух». Поражаем беспилотные летательные аппараты противника. Дежурство выполняется на постоянной основе в круглосуточном режиме», - рассказал один из летчиков-истребителей Су-27 Александр.

Боец отметил, что спецоперация помогает летчикам проявить лучшие боевые качества. Молодое поколение летного состава учится у старших товарищей и стремится к успешному выполнению боевых задач.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы летчиков Су-25 в зоне спецоперации. В результате успешного выполнения задач российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов