Поражать цель за 5 секунд: кадры тренировок российских десантников в тылу СВО

Десантники учатся работать с ЗРК «Верба» и «Стрела-10», а также помогать раненым на поле боя.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расчеты воздушно-десантных войск из числа мобилизованных оттачивают на полигоне свои боевые навыки. Корреспондент «Звезды» снял кадры их тренировок.

Боевые расчеты выдвигаются на огневой рубеж, чтобы оттачивать навыки поражения воздушных целей. Сегодня их три, две из них имитируют вертолеты, а третья - истребитель противника.

По команде «воздух» десантники открывают огонь из пулеметов Калашникова и переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». Стреляют на дистанции 2,5 и 3 км.

Поразить каждую авиамишень нужно с первого раза, и это не так-то просто. Бойцам приходится работать под встречными ударами условного противника с воздуха.

У зенитно-ракетного взвода нередко есть шанс отточить мастерство и на реальных воздушных объектах. К полигону часто прилетают беспилотники-разведчики украинских националистов. Они и становятся мишенями для ударов российских десантников.

Переносные зенитно-ракетные комплексы уничтожают не только крупную авиацию, но и беспилотники, которые иногда, в силу своей малозаметности, гораздо опаснее самолетов- истребителей.

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» тоже помогает в уничтожении беспилотников. Его главное назначение - поражение малоскоростных воздушных целей. С момента обнаружения до ликвидации угрозы достаточно всего 5 секунд.

Подробнее о тренировках российских десантников и об их боевых навыках расскажет в своем сюжете корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов