В МО РФ заявили об уничтожении двух вражеских РСЗО MLRS после удара по цехам в Кривом Роге

Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения, добавили в Минобороны.

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу вооружения в цеху металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге и уничтожили более 70 ракет к РСЗО HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 7 декабря.

Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения, добавил он. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, в ДНР российские военные также уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится о наступлении наших войск на Краснолиманском направлении и уничтожении украинских боевиков.

Ранее Минобороны продемонстрировало кадры боевой подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов