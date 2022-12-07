Минобороны РФ: наши войска наступают на Краснолиманском направлении, уничтожая боевиков

На данном направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

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На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», - сообщил Конашенков.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов