Армия Армия Армия

Минобороны РФ: наши войска наступают на Краснолиманском направлении, уничтожая боевиков

13:00 07.12.2022
На данном направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

На Краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», - сообщил Конашенков.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:47 В стране и мире
Министр просвещения Кравцов заявил, что героев спецоперации включат в учебники истории
13:36 В стране и мире
Песков: оборонный бюджет США направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте
13:01 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинской РСЗО HIMARS на территории ДНР
12:26 В стране и мире
Госдума приняла закон о МРОТ в 16 242 рубля на 2023 год
11:56 В стране и мире
Путин и президент ОАЭ по телефону отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.