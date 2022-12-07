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В МО РФ заявили об уничтожении украинской РСЗО HIMARS на территории ДНР

13:01 07.12.2022
Украинский пункт восстановления техники, где была уничтожена боевая машина HIMARS, находился в районе населенного пункта Малотарановка на территории ДНР. Также были уничтожены 48 реактивных снарядов к HIMARS.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской боевой машины РСЗО HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней», - заметил Конашенков. 

Уничтоженный HIMARS вошел в число объектов, пораженных и уничтоженных за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Еще удалось поразить 79 вражеских артиллерийских подразделений и другие войска противника в 183 районах. А в районе Боровского в Харьковской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.  

Также была уничтожена РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Барвенково Харьковской области. А в районе Орехова Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков. 

Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки в ДНР и Зеленый Гай в Харьковской области удалось уничтожить две украинские РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Истребительная авиация ВКС России уничтожила в воздухе украинский самолет Су-24. Он был сбит в районе населенного пункта Артемовка на территории ДНР. 

Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы наших средств ПВО. Они уничтожили четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка (ЛНР), Амбарное (Харьковская область). Еще удалось перехватить четыре украинских снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Первомайск, Фрунзе (ЛНР), Ольховатка (Харьковская область), а также Волноваха (ДНР). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 341 самолета, 180 вертолетов, 2 638 беспилотников, 392 ЗРК, 913 боевых машин РСЗО, 3 664 орудий и минометов, а также 7 498 единиц специальной военной автотехники. 

Ранее Конашенков сообщил об уничтожении вражеских РСЗО MLRS после удара по цехам в Кривом Роге.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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