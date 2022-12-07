Госдума приняла закон о МРОТ в 16 242 рубля на 2023 год

С учетом того, что с июня 2022 года МРОТ был установлен в размере 15 279 рублей, рост составил 6,3 процента.

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Государственная дума РФ в итоговом третьем чтении приняла закон об установлении минимального размера оплаты труда с января следующего года в сумме 16 242 рубля в месяц.

С учетом того, что с июня 2022 года МРОТ был установлен в размере 15 279 рублей, рост составил 6,3 процента.

Теперь работодатели должны будут довести заработную плату работникам до установленного уровня, пересмотреть выплаты и считать больничные с учетом изменений.