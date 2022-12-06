В стране и мире Госдума во II чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ в 2023 году Елизавета Потейчук Проект поспособствует повышению заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы. © Фото: Russian State Duma, GlobalLookPress Читайте нас на: Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 16 242 рубля в 2023 году. Отмечается, что проект поспособствует повышению заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы. «Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 руб. с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 г. предлагается установить в сумме 16 242 руб. в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», - приводит ТАСС текст пояснительной записки инициативы. Ранее в Госдуму предложили внести законопроект о выплате 13-й пенсии. Экспертное мнение и аналитика