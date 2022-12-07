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«Выполняют волю своего хозяина»: депутат Госдумы о причинах неудавшегося госпереворота в ФРГ

Елизавета Потейчук
12:35 07.12.2022
Парламентарий привел в пример ситуацию с инцидентами на газопроводах «Северный поток».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Андрей Кузнецов в беседе со «Звездой» поделился мнением, что решения, которые на сегодняшний день принимает немецкое правительство, часто противоречат национальным интересам Германии.  Парламентарий провел параллель с инцидентами на газопроводах «Северный поток».

«Получаете регулярно недорогой газ, благодаря этому растет экономика Германии, но власти делают все, чтобы не пускать газопровод. Дальше происходит инцидент - взрыв газопроводов, никто это полноценно не расследует, не принимаются никакие решения. Такое ощущение, что сегодня власти Германии - колониальная администрация. Их поставили руководить колонией, и они исполняют волю своего хозяина», - объяснил Кузнецов.

Политик также подчеркнул, что население Германии может попросту этого не замечать, и допустил, что в стране существуют некие силы, которые пытались препятствовать нынешней политике в стране.

«Хочу обратить внимание, что данные силы, по сообщениям прокуратуры ФРГ, пытались выходить на представителей РФ, но поддержки не нашли. Россия никогда не занимается вмешательством во внутренние дела европейских государств, все, что там происходит, - следствие политики руководителей этих государств», - резюмировал депутат.

Напомним, газета Zeit сообщила, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага. Около 3 000 правоохранителей обыскали более 130 квартир в поисках подозреваемых. Позже в СМИ появилась информация, что среди задержанных якобы есть гражданка РФ.

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