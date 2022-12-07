Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ

Как подчеркнул старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, радикалы в Германии под плотным колпаком спецслужб и ни одно их действие не может пройти незамеченным, тем более подготовка к штурму бундестага.

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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин прокомментировал «Звезде» крупную полицейскую операцию в ФРГ, которую проводят против подозреваемых в подготовке штурма бундестага и правом экстремизме германских граждан, включая бывших военных.

«Конечно, маловероятно, что за подозреваемыми стоял генеральный инспектор бундесвера, но, безусловно, антиправительственные и правые настроения в немецком обществе сейчас растут в силу совершенно антигосударственной политики правящей коалиции, которые направлены на обслуживание интересов США и тем самым на санкционную войну против России. Все это подрывает экономическую стабильность Германии, что не может не вызывать неприятие со стороны патриотически настроенной части населения. А военные - наиболее государственно мыслящая часть населения страны в любой стране», - сказал Камкин.

Эксперт отметил, что история с «заговором» кажется очень подозрительной. По его словам, в прошлом в Германии неоднократно выявляли факты праворадикальных настроений, в том числе в бундесвере, но они не выходили за рамка бытовой ксенофобии или бытового интереса к национал-социалистическому прошлому.

Это выражалось в рассылке карикатур, шуток, но это не имеет отношения к реальным заговорам военных, как в Испании в 1982 году или во время путча Мисимы в Японии.

При этом, со слов Александра Камкина, радикалы в Германии под плотным колпаком спецслужб и ни одно их действие не может пройти незамеченным, тем более подготовка к штурму бундестага.

«Проглядеть попытки такого сговора вследствие нынешних технических возможностей маловероятно. А вот сыграть в "азефовщину"... Испугать немецкое общество ростом правых настроений, ввести ряд ограничительных мер, нацеленных в том числе против крупных массовых акций протеста зимой, когда немцы будут мерзнуть без российского газа, одновременно провести клеветническую кампанию против партии "Альтернатива для Германии" в контексте роста ее популярности. Это очень интересный замысел, который просто витал в воздухе», - заметил Камкин.

При этом эксперт подчеркнул, что на данный момент нам неизвестна подоплека и имена подозреваемых, поэтому речь может идти только о первом впечатлении. Чтобы составить более точное и обоснованное мнение, необходимо следить за дальнейшим развитием событий.

Ранее в посольстве России сообщили, что не получали уведомлений о задержании россиянки в рамках операции спецслужб в ФРГ.