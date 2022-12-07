В посольстве РФ не получали уведомлений о задержании россиянки в рамках операции спецслужб в ФРГ

© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Российское посольство в Германии не получало уведомления о якобы задержании россиянки в рамках операции спецслужб страны по задержанию членов экстремистской группировки. Российская сторона запросит у прокуратуры ФРГ имеющуюся информацию и выяснит обстоятельства произошедшего.

«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела. Направляем запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего», - сообщили в посольстве.

Отмечается, что в случае обращения гражданки РФ ей будет оказана необходима консульско-правовая поддержка.

Ранее газета Zeit сообщила, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага. Около 3 000 правоохранителей обыскали более 130 квартир в поисках подозреваемых. Позже в СМИ появилась информация, что среди задержанных якобы есть гражданка РФ.