Глава ДНР заявил о готовности Киева устроить постановочную химатаку в Донбассе

Киев может готовить постановочные химические атаки вдоль линии соприкосновения. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии», - сказал он в интервью «Известиям».

При этом Пушилин выразил надежду, что Киев не будет прибегать к этому сценарию. Также он рассказал, что у него нет информации о возможных диверсиях Украины или стран НАТО в Крыму.

Накануне секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Москва должна помочь ЛНР и ДНР отдельными видами вооружений для того, чтобы повысить обороноспособность республик и сдержать возможную военную агрессию со стороны Киева. Он подчеркнул, что в партии сильно обеспокоены поставками на Украину летального оружия с Запада. Также Турчак обратил внимание на то, что произошло возрастание случаев обстрела Луганской и Донецкой республик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Турчака, заявил об однозначной позиции Москвы - минские договоренности должны строго выполняться, однако Киев их игнорирует.