Турчак заявил, что Россия должна помочь ЛНР и ДНР вооружением

Москва должна помочь ЛНР и ДНР отдельными видами вооружений для того, чтобы повысить обороноспособность республик и сдержать возможную военную агрессию со стороны Киева. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим», - сказал он.

Кроме того, Турчак добавил, что в партии сильно обеспокоены поставками на Украину летального оружия с Запада. Также секретарь генсовета ЕР обратил внимание на то, что произошло возрастание случаев обстрела Луганской и Донецкой республик.

«Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - подчеркнул Турчак.

Ранее американские СМИ передавали, что новая оборонная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки, в частности, включает три сотни противотанковых ракет Javelin. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые комплексы появились на вооружении ВСУ, они, по его словам, находятся на территории Донбасса, однако не на самой линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обострение ситуации в настоящий момент можно наблюдать вследствие «информационной истерики», а также из-за действий Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.