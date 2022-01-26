Лавров заявил, что Запад должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака о помощи ЛНР и ДНР вооружением, заявил об однозначной позиции Москвы - минские договоренности должны строго выполнятся, однако Киев их игнорирует.

«Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений, тогда все вопросы отпадут», - сказал он журналистам.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва привержена безусловному выполнению Минских соглашений, которые Украина саботирует.

«Западные кураторы украинского режима заверяли нас, в том числе американцы, кстати, на встрече Путина и Байдена в июне в Женеве, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, которые были в Минске в 2015 году подписаны, прежде всего в том, что касается обеспечения особого статуса Донбасса», - заявил Лавров.

Ранее Турчак заявил, что РФ должна помочь ЛНР и ДНР отдельными видами вооружений для того, чтобы повысить обороноспособность республик и сдержать возможную военную агрессию со стороны Киева. Он также добавил, что в ЕР сильно обеспокоены поставками на Украину летального оружия с Запада.