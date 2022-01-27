Биолог объяснил, почему не стоит опасаться открытого в ЮАР нового вируса

Из всего разнообразия открытых за последние годы вирусов следует обращать внимание только на те, которые действительно опасны для человека. Так молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов прокомментировал «Звезде» выводы китайских ученых об открытом в ЮАР патогене NeoCov. По его мнению, повышенное внимание к этому вирусу необоснованно.

«Дело в том, что за несколько лет были открыты десятки видов коронавирусов животных. Они были открыты в Китае, в Юго-Восточной Азии, в Африке и даже в России. Имеют значение только те из них, которые доказано вызывают болезнь у человека. Потому что говорить про все сотни видов вирусов можно сколько угодно», - рассказал Нетесов.

Ранее ученые из Уханьского университета пришли к выводу, что обнаруженный в ЮАР вирус может проникать внутрь клетки, подобно COVID-19. По их мнению, это роднит его с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома.

«Вирус ближневосточного респираторного синдрома был открыт 10 лет назад, на Аравийском полуострове. Он действительно поражает человека со смертностью 30%. Он передается человеку только от верблюдов, причем одногорбых. Про него написали, разработали рекомендации для людей, которые контактируют с верблюдами, и продолжили его изучение», - напомнил биолог.

Что касается информации о том, что достаточно одной мутации в оболочке вируса, чтобы он приобрел способность проникать в клетки человека, то эти факты ничем не подтверждены, уверен собеседник «Звезды».

«Для многих вирусов достаточно одной мутации, чтобы, может быть, стать опасными для человека. Дело в том, что никто не доказал еще, что этот вирус может превратиться в патоген именно в результате одной мутации. Это предположение, которое было высказано в форме утверждения, но реально это всего лишь предположение», - отметил ученый.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский допустил потенциальную опасность NeoCov для человека, но только при условии мутаций. В настоящее время этот вирус опасен только для летучих мышей.