Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Биолог объяснил, почему не стоит опасаться открытого в ЮАР нового вируса

Ян Брацкий
11:17 27.01.2022
По мнению ученого, среди сотен открытых вирусов только некоторые представляют реальную опасность для человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luz Garcia, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Из всего разнообразия открытых за последние годы вирусов следует обращать внимание только на те, которые действительно опасны для человека. Так молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов прокомментировал «Звезде» выводы китайских ученых об открытом в ЮАР патогене NeoCov. По его мнению, повышенное внимание к этому вирусу необоснованно.

«Дело в том, что за несколько лет были открыты десятки видов коронавирусов животных. Они были открыты в Китае, в Юго-Восточной Азии, в Африке и даже в России. Имеют значение только те из них, которые доказано вызывают болезнь у человека. Потому что говорить про все сотни видов вирусов можно сколько угодно», - рассказал Нетесов.

Ранее ученые из Уханьского университета пришли к выводу, что обнаруженный в ЮАР вирус может проникать внутрь клетки, подобно COVID-19. По их мнению, это роднит его с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома.

«Вирус ближневосточного респираторного синдрома был открыт 10 лет назад, на Аравийском полуострове. Он действительно поражает человека со смертностью 30%. Он передается человеку только от верблюдов, причем одногорбых. Про него написали, разработали рекомендации для людей, которые контактируют с верблюдами, и продолжили его изучение», - напомнил биолог.

Что касается информации о том, что достаточно одной мутации в оболочке вируса, чтобы он приобрел способность проникать в клетки человека, то эти факты ничем не подтверждены, уверен собеседник «Звезды».

«Для многих вирусов достаточно одной мутации, чтобы, может быть, стать опасными для человека. Дело в том, что никто не доказал еще, что этот вирус может превратиться в патоген именно в результате одной мутации. Это предположение, которое было высказано в форме утверждения, но реально это всего лишь предположение», - отметил ученый.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский допустил потенциальную опасность NeoCov для человека, но только при условии мутаций. В настоящее время этот вирус опасен только для летучих мышей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:50 В стране и мире
Видео
Раскрыты подробности расследования дела о контрабанде наркотиков экс-дипломатом США
11:47 Вопросы истории
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
10:42 В стране и мире
На Украине задержали расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника
08:30 Армия
Видео
Установка минных заграждений и удар по воздушным целям: кадры учений на Балтфлоте
08:00 Спорт
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Видео
Сотрудник полиции рассказала, как удалось помочь забравшемуся на Крымский мост мужчине
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.