В ЮАР обнаружили потенциально более опасный для человечества коронавирус

В Южной Африке обнаружили новый вирус NeoCov, способный проникать в клетки организма подобно COVID-19. К такому выводу пришли ученые Уханьского университета.

Уточняется, что сейчас этот вирус угрожает только летучим мышам.

«Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека», - сказано в исследовании, опубликованном на bioRxiv.

В настоящее время по миру распространяется штамм коронавируса «омикрон». Сегодня в России был вновь обновлен рекорд по приросту больных COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз поставили 74 692 пациентам.

Согласно данным совместного исследования НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи и итальянского Института Спалланцани, после прививки «Спутником V» падение уровня антител к омикрон-штамму происходит в 2,5 раза ниже, чем после вакцинации препаратом Pfizer.