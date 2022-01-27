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Вирусолог допустил опасность для человека обнаруженного в ЮАР нового вируса

Ян Брацкий
10:19 27.01.2022
Пока вирус смертельно опасен только для летучих мышей, но все может изменить даже малейшая мутация в его оболочке.
Вирусолог допустил опасность для человека обнаруженного в ЮАР нового вируса
© Фото: Artem Podrez, Pexels
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Обнаруженный в Южной Африке вирус NeoCov потенциально может представлять опасность для человека. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вирусолог Алексей Аграновский. Ранее ученые Уханьского университета пришли к выводу, что обнаруженный вирус может проникать внутрь клетки, подобно COVID-19.

«Встречающиеся в природе РНК-вирусы, и коронавирусы в частности, очень разнообразны. Необходимо следить за ними очень внимательно. В этом нет сомнения. В данной работе описывается коронавирус, родственный MERS (коронавирусу ближневосточного респираторного синдрома), но способный связываться с рецептором АСЕ2. Заметим, что у MERS другой тип рецептора. Данный коронавирус может представлять опасность для человека, но пока только потенциальную», - рассказал Аграновский.

Впрочем, сейчас NeoCov опасен только для летучих мышей, но появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволит ему атаковать иммунитет человека, считают ученые. В настоящее время по миру распространяется омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции. Накануне в России второй день подряд был обновлен антирекорд по суточному приросту инфицированных. Врачи зафиксировали 74 692 новых больных.

Несмотря на взрывной рост числа заболевших, уровень госпитализаций остается прежним. Некоторые эксперты полагают, что это может быть связано с более легким течением болезни при омикрон-штамме.  

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