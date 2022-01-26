СМИ: Германия настаивает на исключении санкций против России в сфере энергетики

Германия добивается исключений для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах в рамках ограничительных мер в отношении России, которые Запад намерен ввести при обострении обстановки на Украине. Об этом пишет Блумберг, ссылаясь на документы.

Так, согласно материалу агентства, власти ФРГ обеспокоены тем, что без исключений для энергетического сектора под угрозой могут оказаться поставки газа в Европу, поскольку санкции могут затронуть газопровод «Северный поток - 2».

Авторы статьи, ссылаясь на осведомленные источники, подчеркивают, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов на этот счет. А один из чиновников сообщил журналистам, что, исходя из обсуждений, исключение для энергетического сектора, скорее всего, будет частью окончательного пакета санкций, согласованных с Вашингтоном, которые будут применены в случае «вторжения» России на Украину.

По данным Блумберг, в случае российской «агрессии» Берлин готов подписать пакет ограничений, который может включать заморозку активов и запрет на операции для избранной группы банков РФ, санкции на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также санкции на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

В материале в числе возможных санкций упоминаются также ужесточение ограничений в отношении товаров двойного назначения, дополнительные ограничения, которые касаются госдолга и ограничения рынка капитала для госпредприятий.

Помимо этого, те санкции, на которые готова согласиться Германия, подразумевают запреты на поездки и замораживание активов крупных российских предпринимателей, ограничения на инвестиции в РФ, торговый запрет в отношении некоторых госпредприятий, который фактически заставит их уйти с фондовых рынков.

Отметим, что приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины российское руководство категорически отрицает: в Кремле неоднократно заявляли, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а разные мнения об «агрессии РФ» используются Западом в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО возле российских границ.

Ранее американский лидер Джо Байден допустил введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты наконец-то в открытую сказали, что они хотят лояльного и управляемого президента РФ.