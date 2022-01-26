Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Германия настаивает на исключении санкций против России в сфере энергетики

Роман Захаров
09:50 26.01.2022
Власти ФРГ обеспокоены тем, что без исключений для энергетического сектора под угрозой могут оказаться поставки газа в Европу.
СМИ: Германия настаивает на исключении санкций против России в сфере энергетики
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Германия добивается исключений для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах в рамках ограничительных мер в отношении России, которые Запад намерен ввести при обострении обстановки на Украине. Об этом пишет Блумберг, ссылаясь на документы.

Так, согласно материалу агентства, власти ФРГ обеспокоены тем, что без исключений для энергетического сектора под угрозой могут оказаться поставки газа в Европу, поскольку санкции могут затронуть газопровод «Северный поток - 2».

Авторы статьи, ссылаясь на осведомленные источники, подчеркивают, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов на этот счет. А один из чиновников сообщил журналистам, что, исходя из обсуждений, исключение для энергетического сектора, скорее всего, будет частью окончательного пакета санкций, согласованных с Вашингтоном, которые будут применены в случае «вторжения» России на Украину.

По данным Блумберг, в случае российской «агрессии» Берлин готов подписать пакет ограничений, который может включать заморозку активов и запрет на операции для избранной группы банков РФ, санкции на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также санкции на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

В материале в числе возможных санкций упоминаются также ужесточение ограничений в отношении товаров двойного назначения, дополнительные ограничения, которые касаются госдолга и ограничения рынка капитала для госпредприятий.

Помимо этого, те санкции, на которые готова согласиться Германия, подразумевают запреты на поездки и замораживание активов крупных российских предпринимателей, ограничения на инвестиции в РФ, торговый запрет в отношении некоторых госпредприятий, который фактически заставит их уйти с фондовых рынков.

Отметим, что приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины российское руководство категорически отрицает: в Кремле неоднократно заявляли, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а разные мнения об «агрессии РФ» используются Западом в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО возле российских границ.

Ранее американский лидер Джо Байден допустил введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты наконец-то в открытую сказали, что они хотят лояльного и управляемого президента РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:20 В стране и мире
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
08:28 В стране и мире
В Алма-Ате введен режим антитеррористической операции
05:37 Армия
Видео
Российские истребители Су-35С перебазировали на аэродромы Белоруссии
07:40 Армия
Видео
Комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
21:50 В стране и мире
Видео
Смертельный протест: как митинг предпринимателей у Верховной рады вышел из-под контроля
Популярное
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом
Мясников объяснил, чем опасны домашние консервы
Адвокаты Алека Болдуина призвали отклонить иск о стрельбе на съемочной площадке
«Вскрылась очередная ложь»: адвокат оценил задержание подозреваемого в нападении на вдову Градского
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.