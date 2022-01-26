Володин высказался о планах США получить управляемого президента России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новые возможные американские санкции в отношении России, заявил, что Соединенные Штаты наконец-то в открытую сказали, что они хотят лояльного и управляемого президента РФ.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России», - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее американский лидер Джо Байден допустил введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину.

Отметим, что приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины российское руководство категорически отрицает: в Кремле неоднократно заявляли, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а разные мнения об «агрессии РФ» используются Западом в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО возле российских границ.