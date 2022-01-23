В США пообещали не вводить санкции против РФ при отсутствии «вторжения на Украину»

Соединенные Штаты планируют вводить санкции против России только в случае «агрессии в отношении Украины». До этого вводить ограничения не планируется. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Цель этих санкций в том, чтобы сдержать российскую агрессию. Если их ввести, то сдерживающий эффект будет потерян. Все, что мы делаем, включая согласование позиций с Европой масштабных последствий для России, направлено на то, чтобы повлиять на расчеты президента и убедить его не предпринимать агрессивные действия», - сказал Блинкен в интервью CNN.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил законопроект, предполагающий наложение санкций, цель которых - экономические и другие последствия для РФ. Как сообщается в опубликованном документе, «это последует в случае вторжения или подрыва суверенитета Украины».