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«Случайно попала под пулю»: отец погибшей в Казахстане россиянки рассказал о трагедии

Анна Берестовая
18:49 15.01.2022
Отец россиянки, погибшей во время беспорядков в Казахстане, поделился известной ему информацией о случившемся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Василий Крестьянинов, РИА Новости
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Отцу россиянки, оказавшейся жертвой массовых беспорядков в Казахстане, практически ничего не сообщают о подробностях трагедии, унесшей жизнь девушки. Об этом он рассказал в интервью «Звезде».

«Только знаю, что она с работы шла и домой она не дошла…Ну, случайно попала под пулю», - отметил отец погибшей - Валентин.

Мужчина указал, что к нему приезжал аким (глава местного исполнительного органа государственной власти в Казахстане - прим.ред.), однако пока не смог сообщить ничего особенного. Поддержки, по его словам, семье скончавшейся девушки также не оказывается.

«Пока помощи никакой нет», - заметил отец погибшей.

Погибшая во время беспорядков девушка, как описал ее отец, была «золотым человеком». 26-летняя М.Ким, по словам Валентина, также являлась образцовой матерью для своих детей.

«Она была просто идеалом», - признался скорбящий отец.

На момент смерти девушка проживала в Казахстане уже длительное время. По рассказу отца, он перевез россиянку в другую страну, когда ей было 14 лет. Здесь она окончила колледж, вышла замуж и родила троих детей.

Ранее стало известно, что гражданка России, проживавшая на территории Казахстана на основании вида на жительство, погибла от огнестрельного ранения во время массовых волнений в стране. Генеральное консульство России в Алма-Ате установило связь с семьей погибшей 26-летней женщины, а также направило обращение к руководству региона с просьбой оказать содействие ее родственникам.

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