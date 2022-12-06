В Польше рассказали о гибели двух наемников-земляков, воюющих на стороне неонацистов

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Польский журналист сообщил о гибели двух своих соотечественников на Украине. Поляки принимали участие в военных действиях на стороне украинских националистов. Имена иностранных наемников назвал Матеуш Лаховский - журналист Polsat News.

«Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним "Казак", и его коллега Кшиштоф из "Интернационального легиона" погибли вчера на фронте», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщало о поражении двух пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики.

В середине ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял о скоплении польских наемников на Запорожском направлении. Он рассказал, что предположительно одних только польских силовиков в районе насчитывается более пяти тысяч.

Помимо этого, по словам Рогова, за киевский режим выступает множество выходцев из Грузии и членов мировых террористических организаций.