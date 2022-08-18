Армия МВТФ Армия-2022 «Увеличиваем чувствительность»: в «Гранит-Электроне» рассказали о развитии РЛС для обнаружения стелс-кораблей Надо находить те технические, математические решения в радиолокационных станциях, когда чувствительность приборов могла спокойно бороться с технологией «стелс», пояснил Игорь Пономарев. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Гендиректор АО «Концерн «Гранит-Электрон» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Игорь Пономарев рассказал о способах обнаружения и борьбы с кораблями противника, изготовленными по стелс-технологии. «Надо находить те технические, математические решения в радиолокационных станциях, когда чувствительность приборов могла спокойно бороться с технологией "стелс". Мы над этим тоже работаем. Увеличиваем чувствительность тех элементов, которые способны обнаруживать корабли, сделанные по технологии "стелс"», - сказал он в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022». Также Пономарев рассказал об оснащении крылатых ракет элементами искусственного интеллекта. Его полное интервью смотрите в видео к новости. В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика