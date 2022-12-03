Также в Министерстве обороны России рассказали о провальных попытках украинских боевиков атаковать.

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Два пункта временной дислокации иностранных наемников поражены в районе Краматорска ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», - сказал он.

Также официальный представитель российского военного ведомства рассказал о провальных попытках украинских боевиков атаковать.

Так, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ удалось пресечь попытку врага атаковать в направлении Куземовки в ЛНР.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские военнослужащие пресекли попытку противника атаковать в направлениях Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.

Конашенков также сообщил, что истребительная авиация Воздушно-космические силы Российской Федерации сбила украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.