Посол РФ получил ответ от НАТО по гарантиям безопасности
Документ получил посол Российской Федерации в Брюсселе.
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Представитель Североатлантического Альянса (НАТО) передал ответ на предложения по гарантиям безопасности послу РФ в Брюсселе.
«Ответ от НАТО передали российскому послу в Брюсселе», – сказали в МИД РФ, сообщает РИА Новости.
Ранее заместитель руководителя МИД РФ Алексей Грушко заявлял, что предложения РФ по гарантиям безопасности – это апелляция к здравому смыслу.