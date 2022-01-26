Посол РФ в США заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде

Госдепартамент США поставил вопрос об отъезде из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова. Об этом он сам дипломат сообщил журналистам в среду, 26 января.

«На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий», - сказал он.

Антонов пояснил, что условия заключаются в выдаче виз охранникам американского посла в Москве.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию обстановки в отношениях. Отмечалось, что ясность с дальнейшими переговорами со Штатами появится после передачи ими ответа на предложения по гарантиям безопасности, который в МИД РФ 26 января передал посол Джон Салливан.