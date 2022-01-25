В Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности

В Кремле с большой обеспокоенностью наблюдают за действиями США по нагнетанию напряженности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, ясность с дальнейшими переговорами с США появится после получения Москвой ответа на ее предложения по гарантиям безопасности.

Кроме того, по мнению Пескова, сейчас преждевременно делать выводы о позиции официального Вашингтона по российским предложениям. Необходимо дождаться ответа из США, добавил он.

Напомним, 17 декабря минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности.