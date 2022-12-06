Небензя покинул зал СБ ООН, не желая «выслушивать» главу украинской дипмиссии

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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя не стал слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы и покинул зал.

«В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима», - цитирует РИА Новости Василия Небензю.

По словам постпреда РФ при ООН, глава дипмиссии Украины в «очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу».

«Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство "высокого" уровня украинской дипломатии», - добавил Небензя.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу, который попытался оскорбить Москву, показав в своем Twitter неприличный жест. Глава Украинской миссии вывесил в своем Twitter комментарий в адрес представителя РФ и сопроводил его фотографией, где он делает неприличный жест рукой.

До этого Василий Небензя отказался слушать в Совете безопасности ООН оскорбившего Россию постпреда Украины. Постпред РФ при ООН отметил, что Киев не готов к какому-либо диалогу.