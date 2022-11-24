Полянский высмеял непристойный жест постпреда Украины при ООН

В среду Кислица вывесил в своем Twitter комментарий в адрес представителя России и сопроводил его фотографией, где он делает неприличный жест рукой.

© Фото: Evan Schneider, UN Photo, Globallookpress

Первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу, который попытался оскорбить Москву, показав в своем Twitter неприличный жест.

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» - цитирует Полянского РИА Новости.

В среду Кислица вывесил в своем Twitter комментарий в адрес представителя России и сопроводил своей же фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского руководства, делает неприличный жест рукой.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что на заседаниях Совета Безопасности организации могли показывать видеозаписи выступлений президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что мнение членов Совбеза ООН, скорее всего, не интересует украинского президента, он использует заседание как трибуну.