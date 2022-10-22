Небензя отказался слушать в Совбезе ООН оскорбившего Россию постпреда Украины

Он отметил, что Киев не готов к какому-либо диалогу.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не будет слушать на заседании Совбеза выступление представителя Украины, допустившего ранее в Twitter оскорбительные заявления в адрес российских дипломатов. Об этом он заявил в ходе своего выступления.

«Думаю, что все, кто ознакомился с его недавними оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях поймут, о чем я говорю. К сожалению, подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном», - сказал Небензя.

Накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личные оскорбления российских дипломатов. Он опубликовал комментарий, в котором назвал логику Москвы «дебильной», а первого заместителя постпреда РФ Дмитрия Полянского - «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

«На Украине, похоже, обеспокоены поведением своих дипломатов и тем, как это влияет на имидж страны. Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось еще немного», - ответил в Telegram-канале Полянский.

Напомним, недавно Василий Небензя заявил, что Запад мечтает обескровить и расчленить Россию. По его словам, все прекрасно понимают эту истину.