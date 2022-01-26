Последние штрихи: как проходят приготовления к крупным учениям в Черном море

Больше 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли на масштабные военные учения. Они покинули пункты базирования в Новороссийске и Севастополе.

Перед этим на кораблях Черноморского флота состоялся большой сбор. По тревоге были подняты экипажи основных сил. Состав группы внушительный - это малые ракетные корабли, такие как «Грайворон», фрегаты и большие десантные корабли. Как только были завершены все швартовые операции, началась подготовка боевых частей.

Корабли один за другим легли на заданный курс. Они направились в заданный район на учения. Замыкающим в отряде вышел плавучий штаб черноморцев. Наш фрегат. С «Адмирала Эссена» командование будет наблюдать за расстановкой морских сил вдали от базы. Наша съемочная группа покидает борт последней.

Фрегат набрал ход еще в бухте. Из гавани корабль вышел на всех парах и дальше - по Черному морю. За десятки миль от базы находятся районы особой ответственности. Там у спецотряда флота запланированы тренировки по организации связи, безопасному маневрированию в зонах с интенсивным судоходством, а также учения по обеспечению противовоздушной обороны.

Накануне, 25 января, в Южном военном округе началась масштабная проверка боеготовности. Цель мероприятий - проверить боевую готовность частей и соединений округа, взаимодействие между родами войск и профессиональные навыки командиров управлять своими подчиненными в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих