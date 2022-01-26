Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

13:00 26.01.2022
В мероприятиях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Более 20 кораблей вышли из Севастополя и Новороссийска и направились в назначенные районы Черного моря на учения, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

В мероприятиях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

«На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мотострелки ЮВО подняты по учебной тревоге в Ростовской области. На полигонах Кадамовский и Кузьминский пройдут учения с боевой стрельбой. Морскую пехоту Каспийской флотилии также подняли по тревоге для участия в учениях - военнослужащие выдвинулись на полигон Скорпион.

Накануне, 25 января, в Южном военном округе началась масштабная проверка боеготовности. Военнослужащие 58-й общевойсковой армии получили оружие и выдвинулись на дальние полигоны.

Кроме того, самолеты Су-27СМ, Су-30СМ2 и Су-34 отработают ракетные удары на полигонах Крыма, Кубани и Ростовской области. Цель мероприятий - проверить боевую готовность частей и соединений округа, взаимодействие между родами войск и профессиональные навыки командиров управлять своими подчиненными в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:22 В стране и мире
Лавров рассказал, что Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа развивать сотрудничество во всех областях, включая ВТС
12:58 Армия
Видео
Опубликованы кадры с борта «Маршала Устинова», вышедшего на учения в Баренцевом море
10:52 В стране и мире
Совфед одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%
09:20 В стране и мире
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
05:37 Армия
Видео
Российские истребители Су-35С перебазировали на аэродромы Белоруссии
Популярное
Видео
Сотрудник полиции рассказала, как удалось помочь забравшемуся на Крымский мост мужчине
Видео
Смертельный протест: как митинг предпринимателей у Верховной рады вышел из-под контроля
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом
Мясников объяснил, чем опасны домашние консервы
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.