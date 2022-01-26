Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

Более 20 кораблей вышли из Севастополя и Новороссийска и направились в назначенные районы Черного моря на учения, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

В мероприятиях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

«На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мотострелки ЮВО подняты по учебной тревоге в Ростовской области. На полигонах Кадамовский и Кузьминский пройдут учения с боевой стрельбой. Морскую пехоту Каспийской флотилии также подняли по тревоге для участия в учениях - военнослужащие выдвинулись на полигон Скорпион.

Накануне, 25 января, в Южном военном округе началась масштабная проверка боеготовности. Военнослужащие 58-й общевойсковой армии получили оружие и выдвинулись на дальние полигоны.

Кроме того, самолеты Су-27СМ, Су-30СМ2 и Су-34 отработают ракетные удары на полигонах Крыма, Кубани и Ростовской области. Цель мероприятий - проверить боевую готовность частей и соединений округа, взаимодействие между родами войск и профессиональные навыки командиров управлять своими подчиненными в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов