«Миссия в море»: видео с палубы «Адмирала Эссена», задействованного в учениях ЧФ

Свыше 20 кораблей и судов Черноморского флота вышли в Черное море на учения. В мероприятиях задействованы фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Ингушетия». В поход экипажи провожала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«Мне удалось узнать у экипажа, что сейчас на борту даже нет свободных отсеков. Во внутренних помещениях под завязку - топливо, продовольствие, питьевая вода. Все потому, что у "Адмирал Эссена" в открытом море ответственная миссия», - рассказала она.

Во время похода экипажи Черноморского флота проведут ряд тренировок по организации связи и безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством. Кроме того, планируется отработка организации ПВО в море.

Напомним, что маневры ВМФ на Балтике, в Баренцевом море и на Тихом океане проходят под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Всего к ним привлечены 140 кораблей и судов, 60 самолетов и вертолетов, 1 000 единиц боевой техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов