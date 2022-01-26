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Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского

Анна Назайкина
17:09 26.01.2022
Накануне был задержан один из предполагаемых участников преступления, им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко, сообщает корреспондент «Звезды».

Накануне был задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения. Напомним, что, по данным следствия, преступление было совершено 16 января в Наро-Фоминском городском округе. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал задержание одного из подозреваемых. По словам юриста, вместе с задержанием предполагаемого злоумышленника вскрылась «очередная ложь и попытка дискредитации» вдовы Градского.

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