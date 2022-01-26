Следствие попросило арестовать подозреваемого в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко, сообщает корреспондент «Звезды».

Накануне был задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения. Напомним, что, по данным следствия, преступление было совершено 16 января в Наро-Фоминском городском округе. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал задержание одного из подозреваемых. По словам юриста, вместе с задержанием предполагаемого злоумышленника вскрылась «очередная ложь и попытка дискредитации» вдовы Градского.