«Вскрылась очередная ложь»: адвокат оценил задержание подозреваемого в нападении на вдову Градского

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал задержание одного из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Александра Градского. Со слов юриста, вместе с задержанием предполагаемого злоумышленника вскрылась «очередная ложь и попытка дискредитации Марины Коташенко».

«Кто-то сказал, что Марина сообщила об ограблении в правоохранительные органы спустя лишь семь часов, СМИ это подхватили, а хейтеры начали строить подозрения по поводу инсценировки и прочее. На самом деле Марина сообщила об ограблении через два часа - как раз после того, как смогла оправиться от шока, а для многих это действительно является большим шоком и вводит в ступор. Так что предлагаю всем завистникам перестать судачить и дать следствию делать свою работу, тем более что одного подозреваемого уже удалось задержать», - сказал «Звезде» Добровинский.

Ранее правозащитник заявил, что инсценировка разбойного нападения с ограблением на вдову известного российского артиста Александра Градского Марину Коташенко не имела никакого смысла, так как украденная сумма денег вряд ли входила в наследственную массу.

Сегодня днем стало известно о задержании подозреваемого в разбойном нападении на Марину Коташенко. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело.