Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

Задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Нападение произошло 16 января в Наро-Фоминском городском округе. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

«Со слов потерпевшей, следуя на автомобиле по автомагистрали, она почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. В этот момент к ней подошли трое мужчин, которые, угрожая похожим на оружие предметом, заставили ее проследовать к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», - говорится в заявлении Волк на портале «МВД Медиа».

В настоящий момент правоохранители ведут поиск других возможных участников нападения, возбуждено уголовное дело.

Ранее друг певца и композитора Александра Градского Анатолий Лешин заявил, что допускает любое развитие событий в деле с ограблением вдовы своего товарища. Друг считает, что интерес, по его словам, к «заметному» наследству могли проявить все, кто был о нем осведомлен.