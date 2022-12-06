Опубликованы первые кадры возвращения освобожденных из плена бойцов ВС РФ

Всего сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с возвращением освобожденных российских бойцов, которые вернулись на контролируемую нашими войсками территорию в результате переговорного процесса.

Всего сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что освобожденные будут доставлены в Москву военно-транспортной авиацией. Они пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях МО РФ.

Ранее в Минобороны России заявили, что массированный удар по Украине высокоточным оружием большой дальности прервал работу ОПК врага и железнодорожные перевозки военной техники.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов