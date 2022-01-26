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Премьер Хорватии назвал «чушью» слова президента об отзыве войск из НАТО

Анна Касаткина
15:00 26.01.2022
Политикой Хорватии является деэскалация напряженности, предотвращение конфликтов и поддержка целостности Украины, заявил Андрей Пленкович.
Премьер Хорватии назвал «чушью» слова президента об отзыве войск из НАТО
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за слова президента страны Зорана Милановича о ситуации вокруг Украины. В Twitter-аккаунте правительства республики он также назвал высказывания национального лидера «чушью».

Ранее Миланович заявил, что в случае российско-украинского конфликта отзовет хорватских военнослужащих из НАТО, назвав причиной эскалации политику США.

По словам премьера, он не понимает, о каких военных идет речь, так как на Украине контингента Хорватии нет, а размещенный в Польше контингент уже вернулся домой.

«Его (Милановича. - Прим. ред.) заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам за такую чушь», - написал Пленкович.

Он добавил, что политикой Хорватии является деэскалация напряженности, предотвращение конфликтов и поддержка целостности Украины.

Ранее украинский МИД из-за слов Милановича вызвал посла Хорватии. В ведомстве назвали его слова неприемлемыми и потребовали официального опровержения.

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