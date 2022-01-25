МИД Украины потребовал от Хорватии опровержения заявлений Милановича

МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич после высказываний президента страны Зорана Милановича по поводу возможного российско-украинского конфликта. В ведомстве потребовали официального опровержения заявления хорватского лидера.

«Высказано глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Украине на фоне российской агрессии», - говорится в сообщении украинского МИД.

Там также отметили, что Миланович продемонстрировал «неблагодарность за помощь», которую украинцы оказали его стране в борьбе за независимость, а также в борьбе с лесными пожарами в прошлом году. В министерстве уверены, что такие слова президента идут вразрез с официальной позицией Хорватии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношения и подрывают единство Евросоюза и НАТО.

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также предпримет соответствующий демарш в Загребе», - подчеркнули в ведомстве.

Миланович ранее раскритиковал позицию США в сфере международной и безопасности и заявил, что в случае конфликта РФ и Украины не только не будет отправлять войска в зону конфликта, но и вернет всех хорватских военнослужащих домой с позиций Североатлантического альянса.