Президент Хорватии заявил, что при эскалации на Украине отзовет военных из сил НАТО в регионе

Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил Североатлантического альянса в Восточной Европе, если произойдет конфликт между РФ и Украиной. С таким заявлением выступил глава государства Зоран Миланович.

«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО - не отдельное государство, не США - усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую», - сказал он в эфире телеканала HRT.

Кроме того, хорватский лидер обратил внимание на то, что власти страны не только не собираются отправлять в зону конфликта ВС, но и вернут домой своих военнослужащих «всех до последнего».

«Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе... Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение», - добавил Миланович.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.